غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة الرويس في الضاحية الجنوبية بظل تحليق مكثف للطيران المسيّر

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً جديدةً استهدفت منطقة الرويس في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، في ظلّ تحليق مكثّف للطّيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الضّاحية ومحيطها، على علو منخفض.

وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، منذ بعض الوقت، تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبانٍ محدّدة في منطقتَي حارة حريك وبرج البراجنة "، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".