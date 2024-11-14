ترامب يرشح منشقّة عن الديموقراطيين لرئاسة الاستخبارات الوطنية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، ترشيح تالسي غابرد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وقال ترامب في بيان إنه "على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ناضلت غابرد من أجل بلدنا وحريات جميع الأميركيين.. وباعتبارها مرشحة سابقة للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، فإنها تحظى بدعم واسع في كلا الحزبين، وهي الآن جمهورية فخورة".

وشغلت غابرد في السابق عضوية مجلس النواب الأميركي عن ولاية هاواي لصالح الحزب الديمقراطي من عام 2013 إلى عام 2021.

وخدمت غابرد في الجيش الأميركي كجندية احتياط، قبل أن تفوز بعضوية مجلس النواب ومن ثم ترشحت لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها لم تنجح وخسرت السباق لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.

في عام 2022 أعلنت انضمامها للحزب الجمهوري وشاركت في الحملة الرئاسية لصالح ترامب، وحاليا هي ضمن عضوية الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب.

