شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: أرقام الإنجازات فى كل المشروعات أحبطت مخطط مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر



قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، عن مصر تتعرض لكم من الشائعات لم ولن ينتهى، ولكن سيظل وعى المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة هذه الشائعات ومواصلة خطة البناء والتعمير ورؤية مصر 2030، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على مدار السنوات الأخيرة في كل القطاعات وهناك إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات، وكل القطاعات تشهد عمل على قدم وساق ، وبالفعل حققت الدولة تقدم ملحوظ، والشائعات لم ولن تثنى الجمهورية الجديدة عن استكمال خطة البناء والتنمية، ومواجهة الشائعات يتطلب تضافر الجهود بين المجتمع المدني والجهات الحكومية ووسائل الإعلام.

وأشاد النائب إبراهيم الديب، بحالة الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة للمواطنين، مؤكدا أن الفترة الأخيرة أصبحت كل المعلومات والبيانات متاحة للجميع، وهو ما أفشل مخطط مروجي الشائعات، في الوقت الذي تعمل منظمات المجتمع المدنى على تنظيم حملات توعية وتثقيف، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل، تهدف جميعها لبناء قدرات الأفراد على التحقق من المعلومات وتفادي الانسياق وراء الشائعات.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن الدولة المصرية استعادت بناء مؤسساتها بالكامل، ومكانتها الإقليمية، الدولية، الأفريقية، العربية، وهو ما يغضب البعض، مشددا على ضرورة زيادة تعزيز وعي الأفراد وقدرتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، بما يساهم في بناء بيئة مجتمعية قائمة على الشفافية والمصداقية.