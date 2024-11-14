شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: بعض التقارير الدولية عن حقوق الإنسان فى مصر مسيسة.. وعلينا الرد والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن الجلسات التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لها دور مهم فى تقارب وجهات النظر .

وأضاف أكرم القصاص خلال كلمة له فى اللقاء الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن كثير من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية عن حقوق الإنسان فى مصر "مسيسة"، مشيرا إلى أنه من المهم الرد من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان على مثل هذه التقارير وأنه علينا مخاطبة الداخل والرد على ما يثار.

وأشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أنها لم تأخذ حقها فى الترويج الكافى.

انطلقت منذ قليل، جلسة مشتركة يعقدها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول ملف حقوق الإنسان في مصر ، وذلك بمقر المجلس بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 ، وبمشاركة عددا من الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والإعلاميين، وشخصيات عامة معنية بملف حقوق الإنسان فى مصر.