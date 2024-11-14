شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يحتفل بعشرات الفائزين بمبادرة العمرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء من الفرحة والشوق، سادت بين أركان حزب حماة الوطن الذي تزين من أجل استقبال عشرات الفائزين المتوجهون إلى مكة المكرومة لأداء مناسك العمرة ضمن مبادرة عمرة حزب حماة الوطن، حيث تجمع المعتمرون في مقر الحزب استعدادا لشد الرحال إلى بيت الله الحرام.

وفي هذا السياق، قال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الفائزين بجائزة العمرة تم اختيارهم بمنتهى الدقة، موضحا أنها عمرة مجانية كما تكفل الحزب بمنح كل معتمر مبلغ مالي للإنفاق داخل المملكة العربية السعودية.