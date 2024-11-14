شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مروجي الشائعات لن يتوقفوا وسيظل المصريين صفا واحدا خلف راية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الشائعات تستهدف وقف مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، متابعا: "ولكن لم ولن تتوقف عزيمة المصريين في استكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الواقع".

وأوضح هندي، أن مروجي الشائعات لن يتوقفوا عن نشر أكاذيبهم ولكن سيظل المصريين صفا واحدا خلف راية الوطن للدفاع عن الدولة المصرية وحماية مقدراتها، لافتا إلى أن الشائعات أخطر التحديات التي تواجه الدولة وخاصة أنها تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يؤثر سلبا على الاستقرار والتنمية.

وأكد هندي، ان الشائعات ليست مجرد معلومات خاطئة، بل هي أدوات تستغلها بعض الجهات، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسعى لتشويه صورة الدولة وتحقيق أهدافها التخريبية عن طريق بث أخبار غير صحيحة ومضللة، وخلال الفترة الأخيرة تواجه الدولة حربا من حروب الجيل الرابع، التي تتمثل في بث الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع من أجل صناعة حالة من البلبلة والضبابية وضرب جسور الثقة في المجتمع المصري.

وأشار النائب، إلى أن مصر تشهد كم من المشروعات القومية لم تشهده من قبل، إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات، وتنمية في كل شبر على مستوى الجمهورية، ولعل مبادرة "حياة كريمة" وحدها كفيلة للرد على الشائعات التي يُروج لها ، وأصبح المواطن المصري يحظى باهتمام كبير على كافة الأصعدة، وملف الرعاية والحماية الاجتماعية خير دليل، وهذا بدوره أبلغ رد على الشائعات التي تستهدف وقف مسيرة البناء والتنمية، ولكن جماعات الظلام لم تنجح في ذلك.