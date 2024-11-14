شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمود كارم: الدولة المصرية تعلى الشراكة مع المجتمع المدنى وتؤيده وتعززه والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مراكز التأهيل شهدت تطورات عالية، مضيفا أن الدولة المصرية شهدت متغيرات إيجابية وأن البعض لا يرى هذه المتغيرات.

وأضاف محمود كارم خلال كلمة فى الجلسة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية تعلى الشراكة مع المجتمع المدنى وتؤيده وتعززه.

وتابع السفير محمود كارم :"المؤسسة الوطنية طبقا لمبادئ باريس تعمل وفق لظروف معينة، على أن أقدم الدولة وللطرح موضوعات جديرة بالدراسة".

انطلقت منذ قليل، جلسة مشتركة يعقدها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول ملف حقوق الإنسان في مصر ، وذلك بمقر المجلس بمبني الإذاعة والتلفزيون.

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 ، وبمشاركة عددا من الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والإعلاميين، وشخصيات عامة معنية بملف حقوق الإنسان في مصر.