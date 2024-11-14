نهرا: البلديات تعمل بأقصى إمكانياتها والحفاظ على أمن مراكز الإيواء رهن وعي الأهالي والنازحين

أوضح محافظ لبنان الشّمالي ​رمزي نهرا​، أنّ "الكشف الدّوري على المولّدات الكهربائيّة من صلاحيّة البلديّات، نظرًا لارتباطه بالسّلامة العامّة"، مؤكّدًا أنّ "أصحاب المولّدات عليهم الحصول على ترخيص من المحافظ". وأشار إلى أنّ "البلديّات تعمل ضمن الإمكانيّات المتاحة في ظلّ الظّروف الرّاهنة، مع توفير المؤازرة الأمنيّة لإزالة المخالفات".

وشدّد، في حديث إذاعي، على أنّ "القدرة الاستيعابيّة في ​طرابلس​ قد وصلت إلى الحدّ الأقصى، وأنّه يتمّ إدارة مراكز الإيواء بشكل جيّد، وبمتابعة مستمرّة من الجهات الدّوليّة المانحة، لتأمين المستلزمات الضّروريّة"، مبيّنًا أنّ "الوضع الأمني في محيط مراكز الإيواء مستقر حاليًّا، حيث تمّ منع وجود السّلاح والشّعارات الحزبيّة وفق خطّة تنظيميّة واضحة".

وفيما يتعلّق بمشكلة النفايات، لفت نهرا إلى أنّ "التّركيز الحالي هو على مداخل البلديّات والمناطق المجاورة"، كاشفًا أنّه "يتمّ التّحضير لعريضة ستُرفع إلى وزير البيئة، للعمل على معالجة هذه المشكلة على مستوى الدولة بأكملها". وذكر أنّ "توزيع المساعدات يتمّ مباشرةً فور وصولها على مراكز الإيواء في طرابلس". وأكّد أنّ "الحفاظ على الأمن يتمّ من خلال وعي الأهالي والنّازحين"، مشيرًا إلى أنّ "المدارس تُجهّز لضمان الصّمود في فصل الشّتاء".