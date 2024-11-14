يعقوب: الواقع الميداني يظهر ان العدو يفشل حتى الآن في التوغل البري ويحاول التعويض بسلاح الجو

سأل رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب، "هل سيأتي هوكستين بعرض يوصل لوقف الحرب؟".
ورأى ان "الواقع الميداني يظهر ان العدو يفشل حتى الآن في التوغل البري، ويحاول التعويض بسلاح الجو من خلال التدمير والمجازر ضد المدنيين، وسيحاول انتزاع إتفاق سياسي يتضمن نزع السلاح جنوب الليطاني وضمان عدم إمكان إعادة التسلح برا وبحرا وجوا".
واشار الى أن "بأختصار يريد استسلام مقنع تحت عنوان القرار 1701 او استغلال رفض الحزب لعرض هوكستين لتقوية الجبهة المعارضة للحزب للضغط بكل الأشكال السياسية والاعلامية وربما اكثر".
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