مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي وزير الخارجية الإيراني لإجراء مباحثات بشأن برنامج طهران النووي

افادت وكالة "ارنا" الايرانية عن أن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي".

واشارت الى أن "رافايل غروسي... الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية (الأربعاء) على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي".

وتأتي زيارة غروسي عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. واعتمد الجمهوري خلال ولايته الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.