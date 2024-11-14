جهاز الاستخبارات اليوناني رفع السرية عن وثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص عام 1974

أعلن جهاز الاستخبارات الوطني اليوناني أنه "رفع السرية عن وثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص عام 1974".

واشار أستاذ التاريخ في الجامعة الوطنية بأثينا، إيفانثيس حاجي فاسيليو، الى أن "مجموعة الوثائق تغطي فترة الغزو التركي لقبرص من تموز إلى آب 1974"، مضيفا أنها ذات "أهمية بالغة".

ولفت الى أن "الوثائق تكشف أن الاستخبارات اليونانية لم يتم إبلاغها بمخطط الانقلاب الذي كانت الدكتاتورية اليونانية تدبره ضد رئيس جمهورية قبرص الاسقف مكاريوس"، مشيرا إلى أن "الديكتاتورية... أبلغت فقط الأشخاص الضروريين إلى أقصى حد".

وغزت تركيا جزيرة قبرص عام 1974 ردا على انقلاب ضد الحكومة القبرصية قادته الدكتاتورية العسكرية في أثينا.

وانقسمت الجزيرة المتوسطية منذ ذلك الحين بين جمهورية ناطقة باللغة اليونانية في الجنوب معترف بها من قبل الأمم المتحدة وأخرى قبرصية تركية في الشمال أعلنت استقلالها بشكل أحادي عام 1983.