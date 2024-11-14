"العفو الدولية": أنظمة أسلحة مصنّعة في فرنسا تُستخدم بساحة المعركة في السودان

كشفت الأمينة العامّة لـ"منظمة العفو الدولية" غير الحكوميذة أنييس كالامار، في بيان، أنّ "بحوثنا تظهر أنّ أنظمة أسلحة مصمَّمة ومصنّعة في فرنسا، تُستخدم في ساحة المعركة في السودان"، موضحةً أنّ ناقلات جند من طراز "نمر عجبان" الّتي تصنّعها المجموعة الوطنيّة الإماراتيّة "إيدج"، "تستخدمها قوّات الدّعم السّريع في السّودان، وربّما في دارفور".
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرّة بين الجيش السّوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوّات الدّعم السّريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان 2023. واتُّهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم، في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
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