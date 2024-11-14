رئيس مكتب نتانياهو يخضع للتحقيق حول شبهات بابتزاز ضابط وتغيير بروتوكولات بما خص طوفان الاقصى

يخضع رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان، اليوم الخميس، إلى التحقيق تحت طاءلت التحذير في الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة "لاهف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، في إطار الشبهات المتعلقة بتورطه في "القضايا الأمنية" المرتبطة بمكتب بنيامين نتانياهو.

ويُشتبه في تورط برافرمان في مخالفة قانونية تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات الكابينيت أثناء الحرب. وحصلت التحقيقات على موافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، ومن المتوقع أن ترفع الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل القضية بعد التحقيق.

وبحسب الشبهات، يُعتبر برافرمان هو المسؤول الكبير الذي ارتبط اسمه بالتواصل الاستثنائي مع مكتب رئيس أركان الجيش الجيش الإسرائيلي، ويُزعم أنه كان بحوزته توثيق شخصي حساس يتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي، وأنه حاول ابتزازه للحصول على مستندات سرية.

بالإضافة إلى ذلك، سيُستجوب برافرمان في إطار الشبهات بأنه كان متورطًا في قضية "البروتوكولات"، حيث يُزعم أنه حاول "تعديل" البروتوكولات الخاصة بالجلسات السرية. وبحسب الشبهات، فقد مارس ضغطًا على نفس الضابط الذي حاول ابتزازه.

والبروتوكولات التي حاول المسؤولون في مكتب نتانياهو "تزويرها"، وفقا للشبهات، تتعلق بتوثيق محاضر اجتماعات ومداولات سرية تخص عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على إسرائيل، في 7 تشرين الأول 2023.

ويُعتبر برافرمان، البالغ من العمر 65 عامًا، شخصية قوية في مكتب نتانياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحورنوت"، ووصف أحد الوزراء برافرمان، بحسب الصحيفة، قائلا: "إنه شخص ذو أعصاب باردة إلى حد غير طبيعي. إنه شخصية جبانة. سيحرص جيدًا على عدم التورط في تصرفات مخالفة للأنظمة، لكنه دائمًا يستطيع أن يلقي اللوم على شخص آخر".

وفي بداية الأسبوع الجاري، بعد أن تبين أن برافرمان هو المسؤول الرفيع المتهم بأنه كان يمتلك توثيقًا شخصيًا لضابط وحاول ابتزازه، هاجم نتانياهو جهاز إنفاذ القانون وقدم دعمه لبرافرمان. وقال نتانياهو في بيان مصور نشره يوم الأحد: "في الأيام الأخيرة، تعرض مكتبي لهجوم عنيف".

وأضاف: "بينما تعمل حكومتي والمجلس الوزاري "الكابينيت" تحت قيادتي دون توقف لصد أعدائنا الذين يسعون لتدميرنا، وبينما أدير الحرب وأواجه الهجمات الدولية من جبهات مختلفة، نواجه الآن جبهة أخرى – الأخبار الكاذبة من وسائل الإعلام".