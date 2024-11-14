الدفاع المدني نعى المتطوع عمران غانم: استشهد بغارة أثناء تأدية واجبه في دير قانون رأس العين

نعت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، "المتطوّع عمران حسين غانم من عديد مركز صور العضوي- صور الإقليمي، الّذي انتقل الى رحمته بتاريخ 2024-11-09 أثناء تأدية واجبه الإنساني، حيث تعرّض لغارة إسرائيليّة أودت بحياته، خلال تنفيذ المهام الموكلة إليه في بلدة دير قانون رأس العين".
وأشارت، في نبدة عن حياته، إلى ما يلي:
"- من مواليد عام 1990، دير قانون رأس العين- صور.
- تطوّع في الدّفاع المدني بتاريخ 2012-01-02.
- تابع دورات تدريبيّة في الدّاخل.
-شارك في العديد من المهمّات.
-شارك بعمليّات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.
-حائز على عدة تناويه من المدير العام للدّفاع المدني.
-حائز على شهادات عدّة.
-كان مثال المتطوّع الشّجاع في خدمة الوطن والمواطن.
-الوضع العائلي: متأهّل وله ولد.
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