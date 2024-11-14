الدفاع المدني نعى المتطوع عمران غانم: استشهد بغارة أثناء تأدية واجبه في دير قانون رأس العين

نعت ​المديرية العامة للدفاع المدني​، في بيان، "المتطوّع عمران حسين غانم من عديد مركز صور العضوي- صور الإقليمي، الّذي انتقل الى رحمته بتاريخ 2024-11-09 أثناء تأدية واجبه الإنساني، حيث تعرّض لغارة إسرائيليّة أودت بحياته، خلال تنفيذ المهام الموكلة إليه في بلدة دير قانون رأس العين".

وأشارت، في نبدة عن حياته، إلى ما يلي:

"- من مواليد عام 1990، دير قانون رأس العين- صور.

- تطوّع في الدّفاع المدني بتاريخ 2012-01-02.

- تابع دورات تدريبيّة في الدّاخل.

-شارك في العديد من المهمّات.

-شارك بعمليّات البحث والإنقاذ في مرفأ بيروت.

-حائز على عدة تناويه من المدير العام للدّفاع المدني.

-حائز على شهادات عدّة.

-كان مثال المتطوّع الشّجاع في خدمة الوطن والمواطن.

-الوضع العائلي: متأهّل وله ولد.