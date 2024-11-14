غروسي: المنشآت النووية الإيرانية يجب ألا تتعرض للهجوم

اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في تصريح له من طهران، بان المنشآت النووية الإيرانية يجب ألا تتعرض للهجوم.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي.

وذكرت وكالة "إرنا" أن "رافايل غروسي الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي".

ومن المقرر أن يلتقي غروسي خلال زيارته لطهران، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.