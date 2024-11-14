شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب تعلن إطلاق استراتيجية إعلامية لحقوق الإنسان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس هو الآلية الوطنية المستقلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مضيفة أن ما يقوم به المجلس يأتى تنفيذا للدستور المصرى.

وأضافت مشيرة خطاب خلال كلمة لها فى اللقاء الذى يعقده المجلس الأعلى للإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن دور الإعلام حيوى لأنه لا توجد حقوق الإنسان لمن لا يعرف عنها شئ، مشيرة الى أن الإعلام هو الذى يضع خطوة البداية لكى نبدأ تنفيذ الدستور.

وتابعت :"حقوق الإنسان هى القانون ودور الإعلام هو تعليم وتوعية المواطنين، دورنا محورى فى الدولة المصرية، وضعنا خطوط عريضة لاطلاق استراتيجية إعلامية لحقوق الإنسان، وبعد الاتفاق على ملامح الاستراتيجية سيتم البدء فى برامج تدريبية".

انطلقت منذ قليل، جلسة مشتركة يعقدها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول ملف حقوق الإنسان في مصر ، وذلك بمقر المجلس بمبني الإذاعة والتلفزيون.

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 ، وبمشاركة عددا من الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والإعلاميين، وشخصيات عامة معنية بملف حقوق الإنسان في مصر.