شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حققت تقدما كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجلسة المشتركة التى ينظمها المجلس الأعلى بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان هى الجلسة الأولى ضمن عدة جلسات لمناقشة موضوع فى غاية الأهمية.

وأضاف كرم جبر خلال كلمة له فى اللقاء الذى يعقده المجلس الأعلى للإعلام بأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حققت تقدم كبير فى السنوات الماضية.

وتابع كرم جبر :" الدولة المصرية شهدت تقدم ونجاحات فى ملف حقوق الإنسان ولكن لم يظهر فى وسائل الاعلام بصورة كافية، ستطلق الاستراتيجية الإعلامية لحقوق الانسان قريبا ".

انطلقت منذ قليل، جلسة مشتركة يعقدها المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول ملف حقوق الإنسان في مصر ، وذلك بمقر المجلس بمبني الإذاعة والتلفزيون.

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومى والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 ، وبمشاركة عددا من الكتاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والإعلاميين، وشخصيات عامة معنية بملف حقوق الإنسان في مصر.