اخبار العالم

مقتل شخص إثر انفجارين قرب المحكمة العليا البرازيلية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - عُثر على جثة شخص بالقرب من المحكمة العليا البرازيلية في العاصمة برازيليا إثر سماع دوي انفجارين وإخلاء السلطات لمقر المحكمة، وفق ما أفاد مسؤولون في وقت متأخر الأربعاء.

وأعلنت المحكمة في بيان عن سماع دوي انفجارين قويين بعد انتهاء جلسة الأربعاء، مشيرة إلى أنه جرى إخلاء القضاة بسلام.

وتقع المحكمة في ساحة بلازا دي لوس تريس بوديريس في برازيليا التي تضم ايضاً القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس.
وتم إغلاق القصر الرئاسي بينما جابت دوريات للشرطة الساحة.
ووصفت الشرطة الفدرالية الانفجارين باعتبارهما "هجوماً"، مضيفة أنها فتحت تحقيقاً بالحادث.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا