الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ 76

ابوظبي - سيف اليزيد - يحتفل الملك تشارلز ملك بريطانيا اليوم الخميس بعيد ميلاده السادس والسبعين بافتتاح مركزين لتوزيع الإمدادات الغذائية في إطار مشروعه الهادف إلى تقليل الهدر ودعم الجمعيات الخيرية التي تساعد الجياع.

وأطلق الملك، المهتم بقضايا البيئة والداعم للاقتصاد المستدام، العام الماضي مشروعا يهدف إلى "سد الفجوة بين هدر الطعام والحاجة إليه". وسيفتتح الملك تشارلز اليوم الخميس أول مركزين تابعين للمبادرة لتوزيع الطعام. وصُمم المركزان لتوفير أطنان من الطعام الفائض وتوزيعها.

وسيزور الملك أحد المركزين في جنوب لندن والذي سيستضيف "مهرجانا للطعام الفائض" لتحضير وجبات من طعام كان سيتم إلقاؤه في القمامة، وسيفتتح المركز الآخر الواقع شمالي إنجلترا افتراضيا.

وأوضح قصر بكنجهام أن هدف المشروع هو التسهيل على الجمعيات الخيرية للغذاء مثل (فيرشير) و(فليكس بروجيكت) من أجل إعانة المحتاجين.

وأضاف أنه منذ إطلاق البرنامج، ساعد المشروع في توفير 940 طنا إضافيا من فائض الطعام بما يعادل 2.2 مليون وجبة.

كما سيتم الاحتفال بعيد ميلاد الملك بطريقة تقليدية بصورة أكبر إذ سيتم إطلاق طلقات احتفالية في برج لندن وفي حدائق العاصمة.