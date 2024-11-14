مفوض الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن الوكالة تمر بوقت حرج يهدد مستقبلها وملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تطبيق التشريع الإسرائيلي الأخير الذي قد يؤدي إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر المقبلة.

وشدد في كلمته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء على أهمية استمرار التمويل لضمان قدرة الأونروا على تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل أحادي لتغيير المعايير الراسخة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف لازاريني في كلمته أن تغيير ولاية الأونروا هو من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس لدول منفردة، داعيًا الدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات القانونية والسياسية لضمان الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.

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