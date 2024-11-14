شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مارك روبيو: بقيادة ترامب سنحقق السلام بالقوة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يواصل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سلسلة تعيينات جديدة في إدارته المقبلة، حيث أعلن تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، مؤكدا معلومات تداولتها وسائل إعلام أميركية.

وجاء في بيان صادر عن الرئيس الأميركي المنتخب أن السناتور المعروف بمواقفه المناوئة للصين سيكون “مدافعا شرسا عن أمّتنا وصديقا حقيقيا لحلفائنا ومحاربا باسلا لا يتراجع أبدا في وجه أعدائنا”.

فيما قال روبيو إن قيادة وزارة الخارجية الأميركية مسؤولية كبيرة، وأضاف أن بقيادة ترمب ستحقق واشنطن السلام بالقوة.

رئاسة الاستخبارات

كما أعلن نيّته تكليف تولسي غابرد، الجندية السابقة المنشقة عن الحزب الديموقراطي المعروفة بمواقفها المؤيّدة لروسيا، برئاسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية.

ونشرت غابرد على حسابها على منصة “إكس” بعيد اجتياح روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، “كان من الممكن تفادي كلّ هذه الحرب وهذه المعاناة لو قام كلّ من إدارة بايدن والناتو بمراعاة المخاوف المشروعة لروسيا بشأن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو”.

منصب المدعي العام

كما أكد ترامب اختيار مات غيتز لمنصب المدعي العام.

في سياق متصل احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أميركية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس ويمنح الرئيس المنتخب هامشا مريحا للمناورة.

وكشفت نتائج تقديرية لـ”سي ان ان” و”ان بي سي نيوز” أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.

وعقب هذه الانتخابات، ظفر الجمهوريون برئاسة البلاد والغالبية في غرفتي الكونغرس الأميركي، ما من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا لدونالد ترامب (78 عاما) العائد إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

وقال النائب الجمهوري مايك جونسون الذي من المرتقب أن يبقى رئيسا لمجلس النواب “كان فوزا حاسما في أنحاء الأمّة كافة. ويريدنا الناس أن نطبّق برنامج +أميركا أوّلا+”.

ترامب يفوز بالتصويت الشعبي

وخلال الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الأول/نوفمبر، فاز دونالد ترامب بالتصويت الشعبي مع 50,2 % من الأصوات في وجه نائبة الرئيس كامالا هاريس، بحسب “ان بي سي نيوز”.

وهو ظفر أيضا بالتصويت الحاسم في كلّ من الولايات المتأرجحة السبع.

ومن شأن سيطرة الجمهوريين على الكونغرس أن تيسّر مهام الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الذي تعهّد تطبيق تدابير جذرية، بينها طرد أعداد كبيرة من المهاجرين وخفض الضرائب وإزالة الضوابط التنظيمية.

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