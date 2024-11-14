شكرا لقرائتكم خبر عن 138 مليون قطعة.. ضبط عدد قياسي من السلع المقلدة في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت المفوضية الأوروبية بأن سلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي صادرت عددًا قياسيًا من المنتجات المقلدة في سوق التكتل عام 2023.

وجاء في تقرير مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية: "مع احتجاز أكثر من 138 مليون قطعة بقيمة 7ر2 مليار يورو (9ر2 مليار دولار)، يمثل عام 2023 عامًا قياسيًا لسوق الاتحاد الأوروبي الداخلي، محققًا أعلى القيم في السنوات الـ12 الأخيرة".

زيادة 77%

وصادرت السلطات أكثر من 152 مليون قطعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي السوق الداخلية العام الماضي، بزيادة 77% مقارنة بـ86 مليون قطعة صودرت في العام السابق.

وارتفعت قيمة المنتجات المقلدة المكتشفة بنسبة 68% لتصل إلى نحو 4ر3 مليار يورو، وكما في العام السابق، كانت الألعاب المزيفة من بين العناصر الأكثر مصادرة.

وتعزو الوكالة الزيادة الكبيرة إلى التجارة الإلكترونية، إذ يجري إرسال الغالبية العظمى من المنتجات المقلدة عبر البريد، في المقابل، انخفض عدد السلع المصادرة على الحدود الخارجية.

ويأتي أكثر من نصف هذه المنتجات المقلدة من الصين بنسبة 56%، تليها دول آسيوية أخرى، بحسب التقرير.