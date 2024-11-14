اشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح له، الى أنه أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران يمكنها حل الخلافات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة عبر التعاون والمفاوضات، لكن ليس تحت الضغط.

كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: إيران يمكنها حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية عبر التعاون والمفاوضات وليس الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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