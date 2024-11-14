لافرينتييف: روسيا منفتحة على التعامل مع إدارة ترامب بشأن سوريا

أكّد المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن روسيا منفتحة على التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن سوريا.

وأشار في تصريح صحافي، إلى أنهم "كانوا يلعبون ويلعبون الآن وسيلعبون لاحقا دورا ملموسا، وسيكون من الضروري أخذ رأيهم بعين الاعتبار، وسيكون من الضروري الاتفاق معهم"، لافتًا إلى أنّه "كما يقال، يحب ترامب عقد مختلف الصفقات، وسنرى ماذا سيستطيع عرضه في هذا الاتجاه"، مشدّدًا على "أنّنا مستعدون لذلك ونحن لم نتهرب من إجراء اتصالات مع الأميركيين الذين كانوا شركاءنا آنذاك، ونحن منفتحون. وإذا كانت لديهم الرغبة في مواصلة الاتصالات، فنحن مستعدون لذلك".

ورأى لافرينتييف أن "التوصل إلى السلام في سوريا بغض النظر عما يحدث في لبنان وقطاع غزة والعلاقات بين إسرائيل وإيران، أمر مستحيل عمليا. وكل شيء يجب أن يُلعب معا. ونأمل أن يتم إشراك جميع الجهات، وسيكون على كل الجهات هنا إبداء بعض المرونة".