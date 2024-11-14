افادت قناة "الجزيرة"، عن "انفجارات في محيط مستوطنة مرغليوت الحدودية في إصبع الجليل". وفي وقت سابق، افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "صفارات إنذار تدوي في رأس الناقورة ومناطق بالجليل الغربي للاشتباه بتسلل مسيرة"، مشيرة الى أن "صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت بالجليل الأعلى".

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