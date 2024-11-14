وزير الخارجية الروسي: مستعدون للعمل مع إدارة ترامب والكرة في ملعب واشنطن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "موسكو مستعدة للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن.

واشار في مقابلة مع الصحفية الروسية مارينا كيم، عندما سئل عن احتمالات استئناف الاتصالات الروسية الأميركية، الى ان "أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى فالداي أنه منفتح دائما على التواصل".

واعتبر أننا "لم نكن نحن من قطعنا ذلك. الكرة في ملعب الجانب الآخر".

وفي وقت سابق، ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن "روسيا الاتحادية ترى آفاقا معينة في احتمال تغيير مسار السياسة الخارجية لدونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الأميركية، لكنها ستحكم بناء على تصرفات إدارة ترامب المقبلة".