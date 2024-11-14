وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: لا ينبغي أن نضع استراتيجية للخروج من غزة

اعتبرت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، أنه "لا ينبغي أن نضع استراتيجية للخروج من غزة"، مشيرة الى أننا "نعمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة من الضفة".

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