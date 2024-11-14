قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو تصور أن حزب الله سينتهي بعد اغتيال قادته لكن المقاومة توجه له الضربات

اشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي الى أن "العدو تصور أن حزب الله سينتهي بعد اغتيال قادته لكن المقاومة توجه له الضربات"، مضيفا أننا "نقول للأعداء سننتقم وستتلقون ضربات موجعة وانتظروا ردنا".

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