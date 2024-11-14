اعلام التقدمي: القوى الأمنية اوقفت سيارة اشتبه بأمرها في راشيا

أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، أنه "في إطار الاجراءات المتفق عليها لحماية المقيمين والنازحين، أوقفت القوى الأمنية والعسكرية والبلدية في منطقة راشيا، سيارة اشتبه بأمرها، وتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات".
واشارت الى أن "يهم الحزب التقدمي الإشتراكي التأكيد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية هي المرجعية المعنية، والتعاون والتنسيق في هذه الحالات مطلوب من جميع المعنيين".
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