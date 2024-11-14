مكتب السيستاني في لبنان وزع مساعدات مادية للنازحين في البقاع الغربي

استمرت فرق مكتب السيد السيستاني في لبنان امس الأربعاء بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. وقال مكتب السيستاني في بيان انه"تم توزيع المساعدات في قضاء البقاع الغربي في المراكز التالية: * معهد التنمية للعلوم والمهن / جب جنين * متوسطة جب جنين المختلطة الرسمية * معهد خربة قنافار الفني".

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