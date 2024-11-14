غارة إسرائيلية عنيفة جديدة استهدفت شويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت

أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي مجدّدًا، مستهدفًا منطقة الشويفات في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، تزامنًا مع تحليق مكثّف للطّيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء الضّاحية ومحيطها.

وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبانٍ في منطقتَي شويفات العمروسية والغبيري"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".