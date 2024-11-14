غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء

نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي في هذه الأثناء، غارةً عنيفةً استهدفت منطقة الغبيري في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد غارة تحذيريّة شُنّت منذ دقائق معدودة.

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