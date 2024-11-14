غارة إسرائيلية تحذيرية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّت طائرة مسيّرة إسرائيليّة غارةً تحذيريّةً استهدفت الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد تهديدات كان قد أطلقها الجيش الإسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم.

وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبانٍ في منطقتَي شويفات العمروسية والغبيري"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".