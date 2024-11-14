"النشرة": غارة على أطراف الناقورة وقصف إسرائيلي على يحمر وشمع ومجدل زون

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الأحياء السّكنيّة في بلدة يحمر الشقيف- النبطية تعرّضت لقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم، ما أدّى إلى تدمير منزل وتضرّر أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "غارةً إسرائيليّة استهدفت أطراف الناقورة، فيما تعرّضت بلدتا شمع ومجدل زون لقصف فوسفوري إسرائيلي مكثّف".

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