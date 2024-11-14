"هيومن رايتس ووتش": سلوك إسرائيل في غزة أدى إلى ارتفاع كبير لمعدل النزوح ما يرقى إلى تهجير قسري

اشار منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الى ان "سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير لمعدل النزوح ما يرقى إلى تهجير قسري"، لافتة الى ان "هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري في غزة ما يرقى إلى جرائم حرب".

واوضحت أن "مزاعم إسرائيل بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير"، داعية "المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما ترتكبه إسرائيل من تهجير قسري كجريمة ضد الإنسانية".