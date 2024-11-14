لافرينتييف: يُتوقع عقد لقاء كامل لصيغة أستانا حول سوريا في روسيا عام 2025

أعلن المبعوث الخاص للرّئيس الرّوسي إلى سوريا ​ألكسندر لافرينتييف​ (Alexander Lavrentiev)، أنّه "يمكن توقّع عقد لقاء كامل لصيغة أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في مكان ما في الأراضي الرّوسيّة عام 2025".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ على الرّغم من أنّه لا يزال من الصّعب تحديد الموعد الدّقيق للقّمة، إلّا أنّه يتمّ بانتظام عقد اجتماعات "ترويكا" أستانا على مستويات أخرى، مشيرًا إلى أنّ وزراء خارجيّة روسيا وتركيا وإيران اجتمعوًا مؤخّرًا "خلال أسبوع رفيع المستوى في نيويورك. لكن عند الحديث عن اجتماع رؤساء الدّول، يجب أن يتمّ التّحضير بشكل دقيق".

وشدّد لافرينتييف، على أنّ روسيا منفتحة على التّعامل مع إدارة الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب بشأن سوريا.

وسبق أن التقى زعماء روسيا وإيران وتركيا، ضمن صيغة ترويكا أستانا، في طهران عام 2022. وخلال ذلك اللّقاء، أكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعلى عدم وجود أي بديل للتّسوية السّياسيّة فيها.

يُذكر أنّ اجتماعات أستانة 22 حول سوريا كان قد عُقدت في العاصمة الكازاخستانيّة أستانة، في 11 و12 الحالي، بمشاركة الدّول الضّامنة تركيا، روسيا، إيران، ووفدَي النّظام السّوري والمعارضة فضلًا عن المنظّمات الدّوليّة والدّول المراقبة.