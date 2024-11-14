"رويترز": بوريل اقترح تعليق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

كشف أربعة دبلوماسيّين لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "مسؤول السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​ اقترح أن يعلّق الاتحاد الحوار السّياسي مع إسرائيل".

وأشار بوريل، بحسب رسالة أرسلها الأربعاء إلى وزراء خارجيّة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم يوم الإثنين المقبل، واطّلعت عليها "رويترز"، إلى "مخاوف جدّيّة بشأن الانتهاكات المحتمَلة للقانون الإنساني الدّولي في غزة"، لافتًا إلى أنّ "حتّى الآن، لم تعالج إسرائيل هذه المخاوف بشكل كاف". وأعلن "أنّني سأقدّم اقتراحًا يقضي بضرورة تفعيل الاتحاد الأوروبي لبند حقوق الإنسان، لتعليق الحوار السّياسي مع إسرائيل".

ويتطلّب أيّ تعليق، موافقة جميع الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السّبع والعشرين.

في هذا الإطار، لفت ثلاثة دبلوماسيّين للوكالة، إلى أنّ العديد من الدّول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، السفراء في بروكسل على الاقتراح. وشدّد أحد الدّبلوماسيّين، على أنّ اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قويّة تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب. كما أكّد أحد الدّبلوماسيّين أنّ هناك "دهشةً" بين السّفراء إزاء "عدم التّجهيز والتّحضير" للاقتراح.

وستتمّ مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجيّة، وهو الأخير الّذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته الّتي امتدّت لخمس سنوات.

يُذكر أنّ الحوار السّياسي جزء أساسي من اتفاقيّة أوسع نطاقًا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضًا العلاقات التّجاريّة الوثيقة، كانت قد دخلت حيّز التّنفيذ في حزيران عام 2000.