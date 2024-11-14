مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف طائرات حربيّة إسرائيليّة لمجموعة من المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة"، مشيرةً إلى "إصابة عدد من المواطنين أيضًا، نتيجة قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل 43,712 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 103,258 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة؛ إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدّفاع المدني الوصول إليهم.