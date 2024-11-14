هآرتس: بلدية القدس هدمت 7 وحدات سكنية ومركزا جماهيريا ببلدة سلوان وأخرجت 30 فلسطينيا منها

افادت صحيف "هآرتس"، بأن "بلدية القدس هدمت الأسبوع الماضي 7 وحدات سكنية ومركزا جماهيريا في بلدة سلوان وأخرجت 30 فلسطينيا منها"، موضحة نقلا عن جمعية عير عميم، أن "هدم المنازل بشرق القدس يهدف إلى هدم كل حي البستان وتشريد 1500 من ساكنيه".

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