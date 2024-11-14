شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية اعتماد المخططات التفصيلية واشتراطات البناء فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ونصت اللائحة على أنه، في حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة ، تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة المخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فى الوقت الذى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى ، وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة، ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراطات بنائية وعلى الأخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المباني بما يحقق متطلبات الإضاءة والتهوية والطابع المعماري والعمراني.