"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا أهدافًا حيويةً في شمال الأراضي المحتلة بـ3 عمليات منفصلة

كشفت "​المقاومة الإسلامية في العراق​"، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الخميس 2024-11-14، هدفًا حيويًّا في شمال الأراضي المحتلّة؛ بواسطة الطّيران المسيّر".

وأشارت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا أيضًا فجر اليوم الخميس، هدفًا حيويًّا في شمال الأراضي المحتلّة للمرّة الثّانية، بواسطة الطّيران المسيّر".

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان ثالث، أنّ "مجاهدينا هاجموا كذلك فجر اليوم الخميس، هدفًا حيويًّا في شمال الأراضي المحتلّة للمرّة الثّالثة، بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار عمليّاتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".