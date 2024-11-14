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بالقرب من القصر الرئاسي.. مقتل شخص في انفجار خارج محكمة بالبرازيل

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أ ب - ساو باولو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة البرازيلية إن انفجارًا وقع يوم الأربعاء خارج المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية جثة ملقاة على الأرض.
وقال خورخي ماسيدو، الموظف في المحكمة العليا في البرازيل، لوكالة أسوشيتد برس، إنه سمع انفجارين، ما أدى إلى إخلاء المبنى.
وأضاف أن الشخص الملقى على الأرض خارج المحكمة يبدو ميتا.

القصر الرئاسي

وأكد رجال الإطفاء في وقت لاحق وفاة شخص واحد لكنهم لم يحددوا هويته.
وقال خوسيه كريسبينيانو، المتحدث باسم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت الانفجار.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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