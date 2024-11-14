شكرا لقرائتكم خبر عن بالقرب من القصر الرئاسي.. مقتل شخص في انفجار خارج محكمة بالبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة البرازيلية إن انفجارًا وقع يوم الأربعاء خارج المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية جثة ملقاة على الأرض.

وقال خورخي ماسيدو، الموظف في المحكمة العليا في البرازيل، لوكالة أسوشيتد برس، إنه سمع انفجارين، ما أدى إلى إخلاء المبنى.

وأضاف أن الشخص الملقى على الأرض خارج المحكمة يبدو ميتا. القصر الرئاسي وأكد رجال الإطفاء في وقت لاحق وفاة شخص واحد لكنهم لم يحددوا هويته.

وقال خوسيه كريسبينيانو، المتحدث باسم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن الرئيس لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت الانفجار.