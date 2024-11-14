شكرا لقرائتكم خبر عن في عهد ترامب.. لافروف يستبعد أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا أو أوكرانيا في عهد الرئيس المقبل دونالد ترامب.

وأشار إلى أن جميع الحكومات الأمريكية لديها مصلحة في إضعاف روسيا.

وقال لافروف في مقابلة مع التليفزيون الرسمي الروسي: "إنهم يشعرون بالارتياح عندما يضعفون روسيا ونفوذها".

دعم الحرب في أوكرانيا

واتهمت روسيا الولايات المتحدة مرارًا بدعم الحرب في أوكرانيا بهدف إضعاف موسكو بشكل أساسي.

وأضاف لافروف: "في نهاية المطاف، كل ما يحدث يمكن إرجاعه إلى الرغبة في القضاء على روسيا كمنافس".

وتوقع أن تواصل واشنطن سعيها لإبقاء كل شيء تحت سيطرتها.



ومن المقرر أن يمثل لافروف بلاده في قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل، وسيلتقي خلالها ممثلين أمريكيين.

التواصل مع الولايات المتحدة

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في حديث سابق، إن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يعلن دائمًا موقفنا في كل مرة يُناقش هذا الموضوع، فالتحدث دائما أفضل من الانعزال عن بعضنا بعضًا.

جاء ذلك في حديثه عن آفاق الاتصالات مع فريق دونالد ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي.

وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك أفكار سليمة ملموسة، سنكون مستعدين للاستماع إليها".