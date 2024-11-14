شكرا لقرائتكم خبر عن أسفر عن مقتل شخصين.. انفجار في مصنع بولاية كنتاكي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفر انفجار بمصنع في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية عن مقتل اثنين من العاملين وانهيار جزئي للمبنى، وتحطيم نوافذ المنازل والشركات المجاورة، حسبما أعلنت شركة "جيفودان سينس كلر" يوم الأربعاء.

ووقع الانفجار في شركة "جيفودان سينس كلر" لصناعة ألوان الأغذية والمشروبات.

وقالت الشركة، في بيان، "نحن نتضامن مع عائلات وأصدقاء وأحباء المفقودين والمصابين خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية". إنقاذ العاملين قال عمدة لويفيل كريج جرينبرج في بيان، إن رجال الإطفاء أنقذوا وأجلوا العديد من الأشخاص من المبنى، من بينهم بعض المصابين بجروح خطيرة.

وأضاف جرينبرج إن المسؤولين حددوا كل العاملين في المصنع وقت حدوث الانفجار.

وأفادت تقارير سابقة بنقل 11 موظفًا على الأقل إلى المستشفيات. تحديد سبب الانفجار وقال جرينبرج إن سبب الانفجار قيد التحقيقات، وأن المسؤولين تحدثوا إلى العاملين الذين كانوا داخل المصنع، وأنهم "أبلغوهم في البداية أن كل شيء كان يجري بصورة طبيعية عندما وقع الانفجار".

وقالت الشركة إنها في المراحل الأولى من التحقيقات لتحديد سبب الانفجار وإنها تتعاون مع السلطات، وأضافت: "نقدر استجابة السلطات البطولية، ونوجه شكرنا إلى أولئك الذين أظهروا دعمهم على مدار اليوم".