الطيران الاسرائيلي يشن غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد سلسلة تهديدات اطلقها لتهديم مباني في الضاحية الجنوبية في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك.

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