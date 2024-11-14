عراقجي: قنوات التواصل غير المباشر بين ايران والولايات المتحدة ما زالت قائمة

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن قنوات التواصل غير المباشر مع الولايات المتحدة ما زالت قائمة، في تصريحات أدلى بها بعد أسبوع من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وعلى هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإيرانية، اوضح وزير الخارجية عباس عراقجي إن "قنوات التواصل بيننا وبين الأمريكيين ما زالت قائمة".
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