شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سياسات صندوق الإسكان الاجتماعى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

يهدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجار ينتهي بالتمليك أو دعم إيجار المساكن.

واشترط القانون للحصول على هذه المزايا، أن يكون المواطن من أصحاب الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

وفى نفس الوقت، يهدف الصندوق لتمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، ويهدف أيضا توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.