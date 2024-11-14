شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: محاربة الشائعات مهمة وطنية تقع على عاتق كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر، على أهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف الوطن، مشيرة إلى أن هذه الشائعات لا تضر فقط بالاستقرار الداخلي بل تهدد الأمن القومي المصري، لافتة إلى أن الوعي الشعبي أصبح ركيزة أساسية في التصدي لهذه الحملات المضللة، موضحة أن الشعب المصري أظهر قدرة كبيرة على التمييز بين الحقيقة والتزوير، فهي مهمة وطنية تقع عاتق كل مصري.

وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها، بالدور المحوري للقيادة السياسية في توجيه الشعب وإرساء قيم الاستقرار، مؤكدة أن الاصطفاف الوطني حول القيادة هو الضمان الحقيقي لتحقيق الإنجازات التنموية والاقتصادية، مؤكدة أن الوعي هو السلاح الأقوى ضد كل محاولات زعزعة الاستقرار.

وأوضحت مديح أن الشعب المصري أثبت تفهمه الكامل للظروف التي يمر بها الوطن، ويدرك جيدًا أهمية الوحدة والتماسك في هذه المرحلة الدقيقة، مشددة على أن ما يحققه من إنجازات في مختلف المجالات يعكس إصرار المصريين على التقدم وإعادة بناء وطنهم بأيديهم، فالجمهورية الجديدة هي غايتهم وسبيلهم نحو مستقبل أفضل.

وشددت مديح على ضرورة أن يواصل الشعب المصري بكل إصرار عهده مع وطنه في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولن يسمح للإخوان الإرهابية أو غيرهم بتغيير معالم الوطن أو تشويه هويته، مؤكدة أن مصر اليوم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية، وأن الجمهورية الجديدة تواصل تقدمها في كافة المجالات دون أن تتأثر بمحاولات الفوضى التي تحاول الجماعة الإرهابية نشرها، مشددة على أن إرادة الشعب المصري، وعزيمته الصلبة، لا يمكن لأية قوة كانت أن توقف عجلة التقدم والازدهار في مصرنا الحبيبة.