شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: التصريحات الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة ضد الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة جنبا إلى جنب ما تقوم به إسرائيل علي غزة، ومحاوله خلق منطقه عازلة خالية من الفلسطينين وهو أمر خطير وضد الشرعية الدولية.

ولفت هشام عناني رئيس الحزب أن مثل تلك التصريحات تكشف عن النوايا الحقيقيه لإسرائيل مما تقوم به في الضفة وقطاع غزة وهو بعيد كل البعد عما هو معلن بدفاع إسرائيل عن نفسها بعد 7 أكتوبر الماضى.

وأضاف عناني أن هذه التصريحات ضد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وينسف حل الدولتين لإنهاء الصراع القائم.

وأضاف الدكتور حمدي بلاط أن هذه التصريحات هى بمثابة استكمال لما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة في غزة ويقطع الطريق أمام كل الحلول الدبلوماسية.

وأكد الحزب رفضه المطلق لمثل تلك التصريحات ودعمه الكامل للقيادة السياسية فيما تقوم به من جهد بكافه الطرق لوقف الحرب على غزة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.