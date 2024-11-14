شكرا لقرائتكم خبر عن شهباز شريف يدعو لدعم البلدان النامية للتغلب على آثار المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلط رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في كلمة ألقاها في القمة العالمية للعمل المناخي COP29 المقامة بالعاصمة باكو ، الضوء على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية بسبب الآثار الضارة لتغير المناخ.

ودعا إلى تمويل المناخ القائم على المنح، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة أعباء الديون على الدول النامية، مطالبًا المجتمع الدولي بالوفاء بالالتزامات المالية التي قطعت في القمتين الماضيتين لمؤتمر "كوب". فهم الكوارث الطبيعية وقال شهباز شريف: إن مؤتمر المناخ COP29 الحالي سيساعد في فهم الكوارث الطبيعية التي تواجهها بالفعل بعض البلدان، وقد تواجهها بلدان أخرى إذا لم تتخذ الإجراءات لتجنب الكوارث، مثل تلك التي واجهتها باكستان في شكل فيضانات مدمرة عام 2022، التي أسفرت عن مقتل 1700 شخص وتشريد ملايين الأشخاص، فضلًا عن تدمير المنازل والمحاصيل.

